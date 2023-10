Frey | «Cessione Onana? Un capolavoro! E su Sommer vi dico»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023), noto portiere ed ex anche di Fiorentina, Parma e Genoa, in un’intervista a DAZN ha parlato del ruolo del portiere e dell’attuale situazione dei numero uno italiani. Tra questidell’Inter, ma anche l’ex. AFFARE – Sébastien, tra i tanti temi toccati nell’intervista a DAZN, ha parlato dei portieri italiani e dell’affare – così lo ha chiamato – dell’Inter con ladi Andrée l’arrivo a Milano di Yann. Le sue parole: «di? Dal punto di vista aziendale, l’Inter ha fatto un capolavoro. Preso a zero, venduto a certe cifre dopo un solo anno… Sportivamente a Milano ha fatto bene, anche se in Premier League sta incontrando più difficoltà. E per quanto riguarda, ...