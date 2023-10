Frenesia diplomatica e deterrenza militare per salvare il nuovo Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildoveva partire da un rinnovato spirito di comunione tra Israele e il mondo arabo, ma probabilmente ripartirà da una nuova invasione israeliana di Gaza. L’attacco di Hamas ha complicato gli equilibri, favorendo coloro che intendono evitare distensioni e normalizzazioni. La legittima reazione israeliana potrebbe mettere le cose ancora più in crisi — ed è per questo che è in corso una profonda attività. A fine settembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la visione di un “”, sottolineando il miglioramento delle relazioni con gli Stati arabi e la creazione diasse per il commercio globale. Un asse che faceva della regione lo ...