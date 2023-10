Frattesi l’inarrestabile dal 1? a Wembley! Già indispensabile ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023)domani avrà la grandiosa chance di giocare nel tempio di Wembley partendo titolare in Inghilterra-Italia. Spalletti non ne può fare a meno INARRESTABILE ? Ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è il gol di Davidecon la maglia azzurra dell’Italia. È già successo quattro volte nelle ultime cinque partite, più l’assist rifilato a Chiesa nella finalina di Nations League contro Olanda a giugno. Insomma, la Nazionale e Luciano Spalletti già non possono fare a meno del centrocampista dell’Inter. Contro Malta, nel 4-0 di sabato sera al San Nicola di Bari, il nerazzurro è entrato nei minuti finali e ha chiuso la pratica con una gran conclusione di mancino. Contro l’Ucraina i gol erano stati ben due e anche decisivi. Ora arriva la prestigiosa e grandiosa tappa di Wembley, uno dei templi più grandi del calcio internazionale, la ...