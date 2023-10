Franco Micalizzi | in arrivo il disco Rapito con Gazzè | Nava | Vianello

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 ottobre 2023)e i suoi successi interpretati da amici e colleghi, da Maxa Edoardo, nelDa Quella Dolce Vita Da Quel Mare Salato Da Quei Baci Rubati Negli Intrepidi Anni ‘60 Io C’ero… È in radiocon Besame Mucho con la voce di Cristiano Turini contenuto inDa Quella Dolce Vita Da Quel Mare Salato Da Quei Baci Rubati Negli Intrepidi Anni ‘60 Io C’ero…, album di grandi successi rivisitati e arrangiati dal M°e interpretati tra gli altri da Edoardo, Max, I’m Erika e Mariella(NewTeamMusic/Believe) disponibile in digitale dal 20 ottobre e presto anche in ...