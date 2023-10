Francia-Scozia Amichevole | 17-10-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Deschamps quasi esclude il turnover | Clarke senza Robertson

Questo l'elenco: Germania (paese organizzatore) Austria BelgioPortogalloSpagna Turchia

L'Équipe - Francia-Scozia, Pavard titolare al centro della difesa. Per Thuram altra panchina Fcinternews.it

Francia-Scozia dove vederla: Sky, NOW o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

Parigi, 17 ott. (Adnkronos) – Domani la sicurezza sarà rafforzata allo stadio Pierre Mauroy di Lille, dove alle 21 si svolgerà una partita amichevole di calcio tra Francia e Scozia. Lo ha annunciato ...Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Francia-Scozia, match valevole come gara amichevole e in programma martedì 17 ottobre alle ore 21 allo "Stade Pierre-Mauroy ...