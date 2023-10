Francia | Maignan | «Ritorno a Parigi? Dovrò gestire le emozioni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le parole di Mike, portiere del Milan, sulcon la maglia della nazionale francese Mikeha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole trae Scozia. PAROLE – «Sì, è sempre speciale tornare a casa a Lille e ancora di più a. Ho già giocato di nuovo con il Lille contro il PSG. Ma lì sarà Champions , con famiglia e amici in tribuna. Devo rimanere concentrato sul mio lavoro ele mie. Erede di Lloris? Sono rimasto me stesso. So che in questo settore la cosa più importante è fare bene il proprio lavoro».