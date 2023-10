Francesco Valdiserri morto un anno fa | gli eventi per ricordarlo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dopo l’incidente che ha causato la morte di, il 18enne romano investito da una macchina guidata da una ragazza in stato di ebbrezza, i genitori Lucae Paola Di Caro (entrambi giornalisti del Corriere della Sera) htrovato la forza per andare avanti grazie anche alle decine di iniziative dedicate alla memoria del ragazzo e alla promozione della sicurezza stradale. “All’inizio non era così”, dice Lucaall’Adnkronos. “La spinta ce l’hdata duenello specifico”. Il primo, quando la Polisportiva Castello – i cui campi sportivi si trovano dietro il luogo dell’incidente – ha dedicato il campo da calcio a. Il secondo, quando gli Origami Smiles, band di cui Fra faceva parte, ...