Francesco Valdiserri | a un anno dalla sua morte | gli eventi per ricordarlo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo l'incidente che ha causato ladi, il 18enne romano investito da una macchina guidata da una ragazza in stato di ebbrezza, i genitori Lucae Paola Di Caro, entrambi giornalisti del Corriere della Sera, htrovato la forza per andare avanti grazie anche alle decine di iniziative dedicate alla memoria del ragazzo e alla promozione della sicurezza stradale.

cui lo scorso 12 luglio il gup di Roma ha condannato a 5 anni in rito abbreviato la 24enne Chiara Silvestri che la notte del 19 ottobre dello scorso anno ha investito e ucciso

Il giovane ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto guidata da una ragazza in stato di ebbrezza. I genitori Luca Valdiserri e Paola Di Caro hanno trovato la forza per andare avanti ...Le parole di Luca Valdiserri, papà di Francesco, travolto e ucciso la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022 su un marciapiede della via Cristoforo Colombo dall'auto guidata dalla ...