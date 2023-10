Francesco Di Gregorio | il papà eroe morto annegato per salvare la figlia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quando ha visto lache rischiava di annegare non ci ha pensato due volte, si è lanciato in acqua e l'ha soccorsa. Un gesto eroico che però gli è costato la vita.Di, un uomo di 54 anni originario di Caltagirone (Catania), ènel pomeriggio di ieri, domenica 15...

