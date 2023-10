Francesca Romana De Martini | Il mio successo? Ho fatto tutto da sola

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mentre sullo schermo inizia un viaggio inimmaginabile ricco di adrenalina e con attori che hanno accettato di interpretare ruoli non superficiali, “PHOBIA” opera d'esordio di Antonio Abbate (nei cinema), riceve i primi applausi. Merito anche di un'attrice comeDenata sotto il segno del Genio e cresciuta a latte e cinema. Da adulta, la sua passione l'ha portata a laurearsi all'Accademia Nazionale Drammatica Silvio D'Amico, e da li, è cominciatoè una Donna, non una pupattola tutta tette e paillettes: in America avrebbe già vinto un Oscar, mentre l'Italia, che ha la memoria corta, spesso premia troppi figli e figliastri a discapito di chi ha un gran talento, ma non entra nelle stanze “dei bottoni”. Al suo attivo, tra cinema e fiction ha girato circa 38 film, ...