Foto shock della sanitaria | caposala posta la foto di lei che ricuce un cadavere Verifiche dell’Asl di Brindisi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unadell’ospedale Perrino disi è fattagrafare nell’obitorio mentre stavando l’addome di unche era stata sottoad autopsia, pubblicando poi le immagini sul suo profilo social. In un secondo momento è arrivata una precisazione “Non è una, ma un tecnico sanitario di laboratorio biomedico ed è regolarmente iscritta all’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e Professioni sanitarie tecnicheRiabilitazione ePrevenzione, lache ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto mentreundopo un’autopsia” lo ha sottolineato in una nota il presidente...

... "E' stato unoterribile, un dolore enorme, vedere quelle immagini atroci: è accaduto l'... "Il mio legame con l'Italia è fortissimo", confessa Mayer, con alle spalle unadei suoi nonni alla ...

Foto shock della sanitaria, post mentre ricuce cadavere Agenzia ANSA

Brindisi, sorride mentre ricuce un cadavere: è polemica per la foto postata sui social da un tecnico sanitario TGCOM

Il mondo della politica e degli affari in Liguria è stato scosso dagli arresti recenti di Alessandro Cristilli, un architetto, e Christian Rosolani, ... Leggi tutto ...Il volto sorridente. In mano un filo, come se fosse una sarta.