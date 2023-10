Fiorello show | l' ironia sul caso scommesse | Meno male che ci sono loro…

(Di lunedì 16 ottobre 2023) ROMA - Cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione di 'Viva Rai 2!', programma condotto dache prenderà il via il prossimo 6 novembre non più da Via Asiago ma nella nuova cornice del ...

ROMA - Cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione di 'Viva Rai 2!', programma condotto da Fiorello che prenderà il via il prossimo 6 novembre non più da Via Asiago ma nella nuova cornice del Fo ...Confermato anche Ruggiero Del Vecchio, il sarto 83enne in pensione trasformato da Fiorello in un vero e proprio intrattenitore. E che Fiorello presenta ricordando che «è come i calciatori, lo davano a ...