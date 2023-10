Finlandia – Kazakistan – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Entrambe bisognose di vittoria per rimanere in corsa per la qualificazione automatica a Euro 2024, le rivali del Gruppo Hsi affrontano martedì 17 ottobre sera. Dopo le sconfitte del fine settimana, le due nazioni si trovano entrambe a quattro punti da Danimarca e Slovenia, quindi anche una vittoria a Helsinki potrebbe non essere sufficiente a tenerle in corsa. Il calcio di inizio diè previsto alle 18 Anteprima della partitaa che punbto sono le due squadreSe le prime quattro squadre del Gruppo H di qualificazione ai Campionati Europei erano separate da un solo punto alla vigilia degli incontri di questo mese, la ...