Finals | quinto qualificato ad un passo | poi vera e propria bagarre

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo l’Atp di Shanghai la Race per Torino è stata nuovamente stravolta e tutto è ancora in discussione: ad ora sono in quattro sicuri del posto Terminato l’Atp di Shanghai, il penultimo Master 1000 della stagione, ci si avvicina sempre di più alledi Torino, in programma dal 12 al 19 novembre. Ora sono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...di stagione saranno decisivi per assegnare i quattro posti ancora disponibili per le ATPdi ... Lo svizzero ha avuto la meglio su di lui agli US Open aggiudicandosi ile decisivo set. Nello ...

Le sorprese delle Finals, da Tipsarevic a Sock. Potrebbe esserci un ... SuperTennis

Rune, un sottile vantaggio da difendere nella corsa per Torino ... Nitto ATP Finals

Dopo l'Atp di Shanghai la Race per Torino è stata nuovamente stravolta e tutto è ancora in discussione: ad ora sono in quattro sicuri del posto ...Con Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner già sicuri del loro posto alle prossime Nitto ATP Finals di Torino (12-19 settembre), è tutto aperto ...