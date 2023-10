Filippa Lagerback | la rivelazione choc su Daniele Bossari

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Personaggi TV.è stata intervistata da SuperGuidaTv e tra una chiacchiera e l’altra ha confessato un retroscena sul marito. L’ex modella sembra non apprezzare le scelte del marito e critica le sue scelte. Leggi anche: “Tu si que vales”, si mette male per Luciana Littizzetto: cos’è successo Leggi anche: Alessandro Basciano, interviene l’avvocato dopo l’intervista di Sophie a “Verissimo” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Chi èè una modella e presentatrice svedese da poco 50enne. Ha iniziato la sua carriera come ...