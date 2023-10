Festival “Sacrae Scenae” | la vittoria in India Argento per “Il Talacimanno di Gandino”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ardesio. Serata finale domenica 15 ottobre per la quarta edizione delCinematografico Internazionale “” ad Ardesio, dedicato alla devozione popolare. Fra i sedici film in concorso il Campanile d’Oro di primo classificato è andato al filmno “Death in the city” della regista Balaka Ghosh e dedicato alle pire funebri sul fiume Gange. A ritirare il premio dalle mani degli organizzatori Fabrizio Zucchelli e Simone Bonetti (Vivi Ardesio), del direttore artistico Roberto Gualdi di “Cinema e Arte” e delle tante autorità locali, c’era Ajungla Janir, consolena a Milano. I Campanili d’per le menzioni speciali sono andati a “Liturgy of Anti-Tank Obstacles” di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ucraina), “All’aria stu Gioia – L’ uomo vivo” di Francesco Di Martino ...