(Di lunedì 16 ottobre 2023) Voi cosa fate questo fine settimana? Manca sempre meno all’evento più esclusivo (e inclusivo!) dell’anno: appuntamento sabato 21 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, con il terzodiUna giornata in cui grandi ospiti, le principali firme dei quotidiani del Gruppo Monrif, personalità della politica e dal mondo dell’istruzione si confronteranno con la nostra community per parlare di diritti civili e coesione sociale, ma anche di economia, lavoro e sostenibilità, senza tralasciare temi fondamentali come ambiente e inclusione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@luce.news) Gli ospiti del terzodiDal ministro dell’Istruzione Valditara a Drusilla Foer, dalle testimonial Mundys ...

...il, con un dibattito coinvolgente tra Fabrizio Longo - direttore di Audi Italia, la campionessa olimpica Sofia Goggia e l'alpinista Hervè Barmasse . La loro conversazione ha messo in...

Silvestri al festival Luce!: "Tutti noi siamo una storia da conoscere e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Festival di Luce! conto alla rovescia: il programma dell'evento Luce

Sabato 21 ottobre l'appuntamento per giovani artisti indipendenti e per luoghi del tempo perduto: un contenitore di idee in varie forme espressive ...