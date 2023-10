Voi cosa fate questo fine settimana Manca sempre meno all'evento più esclusivo (e inclusivo!) dell'anno: appuntamento sabato 21 ottobre, nel ...

Il ministro Valditara tra ospiti del festival Luce a Firenze Agenzia ANSA

Festival di Luce! conto alla rovescia: il programma dell'evento - Luce Luce

Dal 16 al 19 novembre BASE Milano ospiterà l'ottava edizione di PhotoVogue Festival, una tre giorni di mostre e un simposio dal tema What Makes Us Human Image in the Age of A.I.Il ministro Giuseppe Valditara, Drusilla Foer, Nina Zilli, Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari, Giuliano Amato, Daniele Silvestri, Vincenzo Schettini - La fisica che ci piace, Alberto Dalma ...