Fedez e il legame con i Blink 182 | il messaggio straziante da Manchester

Leggi su free

(Di lunedì 16 ottobre 2023)riesce, ancora una volta, a far breccia nel cuore dei fan. Il cantautore racconta un commovente retroscena per il suo compleanno., una storia difficile fatta anche di sogni. L’ultimo realizzato proprio nel giorno del suo compleanno. Il cantautore è ricco e senza pensieri sul piano economico, ma – come ha più volte sottolineato – questo non lo rende immune da difficoltà emotive. Viene da un’operazione difficile e una diagnosi (parzialmente superata) di tumore al pancreas.(ANSA)La Sanità ha fatto il massimo, ma con certe cose è sempre difficile convivere. Federico Lucia non solo ci riesce, ma continua a fare quello che l’ha reso celebre. Cantare. Questo ha anche avuto modo di specificarlo in alcuni suoi brani. I più celebri, infatti, sono un mix di commozione e gratitudine.e i ...