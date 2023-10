Fedez e i Blink 182 a Manchester dopo l’intervento | la dedica e il segreto svelato sui social

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’amicizia trae i182 ormai assodata. Seper il tumore al pancreas Federico Lucia ha realizzato il suo sogno di incontrare il frontman Mark Hoppus, ora ha raggiunto la band californiana aper assistere un concerto e incontrare Hoppus, Tom Delonge e Travis Barker dietro le quinte. Con lui c’era anche Chiara Ferragni. L’incontro trae i182 aDomenica 15 ottobreha spento 34 candeline e si è concesso tanti regali. In primo luogo il tempo ritrovato con la sua famiglia e i suoi figlila paura per il doppio intervento al Fatebenefratelli per l’emorragia interna dovuta due ulcere. Federico Lucia si è salvato grazie alle trasfusioni di sangue, e ...