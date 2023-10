Fedez e Chiara Ferragni al concerto dei Blink-182 | la dedica del cantante alla Band fa commuovere i fan

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha compiuto 34 anni e dopo i festeggiamenti in famiglia è volato a Manchester, accompagnato dmoglie,, per assistere aldei-182.Tra i video e...

Ieri, domenica 15 ottobre,ha festeggiato in famiglia i suoi 34 anni . Per lui non solo la gioia di questo compleanno insieme alla moglieFerragni, ai figli Leone e Vittoria e all'ultima arrivata la cagnolina ...

Fedez a Manchester al concerto dei Blink 182, la mano di Chiara Ferragni e il legame con Mark Hoppus: «Siamo due sopravvissuti» Vanity Fair Italia

Brutta sorpresa per i Ferragnez al ritorno da Manchester. In occasione del compleanno di Fedez, dopo il malore e l'ok dei medici a seguito dei controlli, il rapper e Chiara Ferragni hanno ...Chiara e Fede sembrano una famiglia modello, hanno due bambini Leone e Vittoria ma chi si accudisce di loro quando i genitori non ci ci sono