Federico Fashion Style | dopo un anno la verità | “Mia moglie sapeva tutto”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non è stato unsemplice per, ma finalmente il parrucchiere può chiudere un capitolo della sua vita e inaugurarne uno nuovo.il divorzio, l’hair-stylist ha completamente stravolto la sua vita e ha fatto coming out. Maquesto tempo svela lasul rapporto con la. Non è stato in silenzio inquesto tempo, anziha spesso messo in mostra i suoi problemi sentimentali, sfogandosi anche con i suoi followers. Non sono mancati sfoghi e lacrime. Ma soloundall’annuncio della separazione l’hair-stylist ha voluto raccontare tutta la ...