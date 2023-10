Particolarmente indicata per ridurre lo stress, migliorare la qualità del sonno, lenire... quindi la fase artritica algica o la presenza di sintomi di infiammazione generali, qualio ...

"Febbre e dolori muscolari": la nuova infezione che spaventa l'Asia ilGiornale.it

Cistite dolore e febbre cosa fare - 14.10.2023 | MEDICITALIA.it Medicitalia.it

L’aspirina è usata per alleviare mal di testa, febbre, dolori muscolari. Ma ci sono dei casi in cui non può essere usata. Ecco quando. Quando si hanno mal di testa, febbre, dolori muscolari, dolori ...Ad autunno inoltrato gli insetti continuano a circolare, soprattutto le zanzare. In Italia sono aumentati rapidamentei casi di Dengue, come rileva l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità ...