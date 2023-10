Fazio ha surclassato al primo colpo chi lo ha cacciato Rai | clamoroso e stupido autogol del governo Meloni

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 16 ottobre 2023), da solo, ha messo in ginocchio l’intero sistema televisivo. A pochi giorni dal debutto di Che tempo che fa su Nove (Wb Discovery), in molti si aspettavano un successo in termini di ascolti. Ma l’exploit ottenuto è andato ben al di là delle aspettative. Segui su affaritaliani.it