Fare architettura a Milano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Come si progetta uno spazio? Uno spazio di lavoro, in cui un team dovrà essere messo nelle condizioni di essere produttivo? Cosa è cambiato rispetto al periodo pre-pandemico? Come si converte un appartamento in un’agenzia di comunicazione? Sono alcune delle domande alle quali ha risposto Greta Cevenini, architetto di ultima generazione che ha scelto la “difficile”per “”. Dal 2017 ha un suo studio in Viale Padova, “Una zona croccante della città” così la definisce. Collabora con tantissimi brand nel mondo del design. Le sue sono consulenze “creative”. Lavora su tutto ciò che è immaginario e per farlo usa il supporto di allestimenti. Nel tempo “libero” progetta interni: “Il mondo del set design ha una velocità tale che mi permette di vedere e vivere tanti progetti diversi, tutti insieme. Questo mi porta a ...