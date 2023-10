Fagioli | parla l’agente | «Affetto da ludopatia | lo abbiamo aiutato dicendogli di denunciare»

(Di lunedì 16 ottobre 2023)di Nicolòrisponde al padre del ragazzo dopo le accuse di quest’ultimo: ecco le sue dichiarazioni Marco Giordano, agente di Nicolò, respinge al mittente ogni accusa piovuta verso la procura del giocatore della Juventus. E, tramite un’intervista a Repubblica, decide di rispondere al papà, Marco, che aveva accusato gli agenti di non aver tutelato al meglio il figlio. LE DICHIARAZIONI – «Nessuna mala gestione, siamo stati noi a dirgli di. Il padre dice che non era a conoscenza di niente e punta il dito su chi cura gli interessi del giocatore. Alcuni piccoli procuratorino della mala gestione di agenzie multinazionali. L’unica cosa che posso dire è che il nostro assistito aveva questi problemi pregressi alla firma con noi, la Caa ...

, dopo aver collaborato con la Procura di Torino fornendo elementi utili alle indagini, ... Calcioscommesse,Ibrahimovic

Scommesse, il telefono di Fagioli parla e fa i nomi: ci sono due stranieri della Juventus Sport Fanpage

Fagioli, parla il padre: "Non immaginavo nulla, non faccio miracoli" La Lazio Siamo Noi

Anche Carlo Ancelotti segue con interesse il caso legato allo scandalo scommesse scoppiato in Italia dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, una situazione che ancora una volta tiene il calcio italian ...Dalle chat di Fagioli è emerso anche il nome di Bonucci che non avrebbe scommesso ma sarebbe stato a conoscenza del problema del suo ex compagno ...