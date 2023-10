Fabrizio Corona | Polemiche Sul Cachet Stratosferico Per Le Ospitate in Rai!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quando si parla dinon c’è mai da stare tranquilli. In queste ultime ore, la Rai è finita al centro di una polemica, proprio per via dellediin alcuni programmi della Tv di Stato. Non solo per ilpagato all’ex re dei paparazzi, ma per il fatto che la Rai abbia scelto di ospitare un personaggio assai controverso e dai metodi discutibili. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Bufera intorno a: ecco quanto lo ha pagato la Rai Le recentidiin alcuni programmi Rai, hanno sollevato un mare di critiche e. L’ex re dei paparazzi come sappiamo, è intervenuto prima a Belve e poi a Domenica In. In entrambe le ...