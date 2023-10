Fabrizio Corona in Rai | ed è subito polemica

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dilaga in Rai ospite a pagamento É rivolta nel cda La Repubblica, di Giovanna Vitale, pag. 15 Può un personaggio controverso comediventare il principale maître à penser della Rai? È normale che un pregiudicato appena uscito dal carcere, ancorché motore delle rivelazioni sull’ultimo bubbone del calcio nazionale, venga pagato decine di migliaia di euro di soldi pubblici per riempire di provocazioni, parolacce e considerazioni spesso dubbie alcuni dei programmi più seguiti della Tv di Stato? Eppure è quello che sta accadendo: per i vertici di Viale Mazzini l’ex agente dei paparazzi è diventato l’asso da calare per frenare il crollo degli ascolti. Una scelta che non va giù alla consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi. Come ...