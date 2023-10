Fabrizio Corona | caos in Rai per il cachet di Belve e Domenica In | la cifra esorbitante

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini A pochi giorni dalla fine degli arresti domiciliari,è di nuovo al centro delle vicende giudiziarie e la Rai è a rischio inchiesta. Questa volta, è stato l’ammontare dei suoia sollevare il polverone, precisamente quello dell’ospitata ae poi aIn. Sicuramente, una volta tornato liberonon avrebbe potuto far altro che ritornare a fare il suo mestiere e di fanno le sue interviste hanno ricevuto milioni di like e repost sui social. Ma vediamo cosa sta accadendo al re dei paparazzi. LEGGI ...

Ma, stando a quel che trapela dagli ambienti investigativi (e da, l'ex re dei paparazzi scatenato nel rendere una sorta di fiction tutta questa oscura storia), lo scandalo potrebbe ...

Fabrizio Corona fa parlare di nuovo di sé, questa volta per i suoi eclatanti guadagni in Rai, dove sta per rivelare altri nomi del calcio ...C'è grande attesa per la puntata di martedì 17 ottobre di Avanti popolo , il people show condotto da Nunzia De Girolamo su Rai ...