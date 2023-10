Fabrizio Borghini | morto per malore improvviso durante proiezione film del figlio | il giornalista aveva 76 anni

Si è spento all'età di 77 anni il giornalista e scrittore, appassionato di Firenze, di cinema, e di cultura.è scomparso improvvisamente, colpito da malore, durante la proiezione del primo film del figlio Lorenzo, 'Doppio passo'. ...

un uomo che amava il suo lavoro, sensibile e sempre disponibile. Costernato per questo perdita prematura, rimarrai per sempre nei ricordi. A Rossella e Lorenzo le nostre più affettuose e sentite ...un uomo che amava il suo lavoro, sensibile e sempre disponibile. Costernato per questo perdita prematura, rimarrai per sempre nei ricordi. A Rossella e Lorenzo le nostre più affettuose e sentite ...