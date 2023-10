Fabio Fazio vince la prova del Nove | a mangiarsi le mani è la Rai

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Siamo sempre noi, non è cambiato nulla”, dice un sorridentein apertura della ventunesima edizione di Che tempo che fa, la prima sul canale, dopo la storica rottura con la Rai e l’approdo del conduttore ligure sulle sponde di Warner Bros. Discovery. E in effetti il programma è di fatto identico a quello che il pubblico ha apprezzato per anni sulle reti del servizio pubblico. Che tempo che fa si conferma uno degli show più garbati e necessari della nostra televisione, unico nel suo genere, capace di mixare informazione, grandi ospiti e sano intrattenimento. Gli ascolti del debutto sono clamorosi. Dopo mesi di polemiche,raccoglie 2.608.000 telespettatori con il 13% di share, considerando il simulcast su tutte le reti del marchio Discovery. Numeri record (è il più visto di sempre sui canali del ...