Fabio Fazio ironizza a “Che Tempo Che Fa” | “Partecipare a Ballando con le Stelle? Non imminente”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un nuovo inizio percon “CheChe Fa” Dando il via ad una fresca stagione di CheChe Fa,inaugura la sua presenza sul canale NOVE, dopo aver salutato la Rai, la sua casa per 20 anni. Questo trasferimento è diventato il fulcro delle chiacchiere televisive durante la fine della stagione precedente, con la controversia sul mancato rinnovo con il servizio pubblico e la decisione didi unirsi alla squadra di Warner Bros. Discovery. L’esordio e i riferimenti al passato con Rai La premiere su NOVE ha rispecchiato la familiarità e lo stile del programma, pur essendo condita da numerose allusioni alla conclusione del suo contratto con Rai. Questo distacco ha scatenato diverse polemiche, soprattutto quando Rai ha deciso di trattenere i ...

Oltre due milioni di telespettatori per il battesimo disul canale Nove. Un successo incredibile e, da molti punti di vista, pure inspiegabile. La Rai starà rosicando (e fa bene) per essersi lasciata scappare la corazzata di Che Tempo Che Fa. ...

MILANO (ITALPRESS) - Boom di ascolti per il debutto della 21a edizione di 'Che tempo che fa', il talk show creato e condotto da Fabio Fazio: con ...