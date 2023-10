Fa un gesto di stizza all’automobilista che stava per investirlo | lui fa dietrofront e lo investe apposta | poi lo aggredisce a martellate

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Prima ha rischiato di travolgerlo guidando a velocità altissima, poi lo ha investito di proposito e infine lo ha preso a. La vittima dell’aggressione da parte di un automobilista, avvenuta nella mattinata di martedì 16 ottobre, è Matteo Bastianelli, 46enne direttore di un supermercato Conad di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, l’uomoattraversando la strada per raggiungere il negozio, intorno alle 6:40, quando all’improvviso un’auto scura che procedeva a gran velocità lo ha quasi investito. Bastianelli è riuscito a evitare l’impatto tirandosi indietro e ha poi rivolto undiverso il conducente. Che a quel punto ha fattoe ha investito il titolare del supermercato: subito dopo è sceso dalla vettura, ...

