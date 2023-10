F1 | Carlos Sainz sul suo futuro | “Voglio rimanere in Ferrari La firma? Spero nel corso dell’inverno”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mentre la stagione della Formula Uno volge verso il termine, con le ultime cinque gare in programma (Texas, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi), tutta la concentrazione dei team è già proiettata verso il campionato 2024. In casala delusione per l’annata che va a concludersi è latente. La SF-23 è nata male, sviluppata poco meglio e, sostanzialmente, ha rappresentato un “buco nell’acqua” notevole per la scuderia di Maranello. La squadra capeggiata dal team principal Frederic Vasseur si proietta verso il prossimo campionato con poche certezze tecniche e due piloti che, giova ricordarlo, entrano nell’ultimo anno di contratto. Se, per quanto riguarda Charles Leclerc, sembra abbastanza scontato il nero su bianco, fino a qualche settimana fa perilin quel di Maranello sembrava assolutamente ...