F1 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Qatar 2023

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le, siacheil GP deldel Mondiale di F1. Ormai Max Verstappen si è laureato Campione del Mondo e lo stesso era accaduto con Red Bull in quel di Suzuka, ma c’è ancora la seconda posizione da assegnare in entrambe le. La Mercedes guadagna due punti sulla Ferrari grazie alla quarta posizione di Rusell rispetto alla quinta di Leclerc. CLASSIFICAF1Max Verstappen (Red Bull) 433 Sergio Perez (Red Bull) 224 Lewis Hamilton (Mercedes) 194 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 153 Charles Leclerc (Ferrari) 145 Lando Norris (McLaren) 136 George Russell (Mercedes) 132 Oscar Piastri (McLaren) ...

... tra cui il riconoscimento speciale all'ospite d'onore dell'evento Pierre Hermé, miglior pasticcere del mondo 2016 per l'Academy of World's 50 Best Restaurants, ai vertici delledi ...

Classifica Val Scura Trail 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

Classifica UTLO Vertical 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

La manifestazione di interesse federale si è chiusa domenica 15 ottobre al Club Ippico Monzese In un emozionante fine settimana si è chiusa l’edizione 2023 dei Campionati Italiani di Volteggio, svolta ...Bosnia-Portogallo è una sfida valida per le qualificazioni ad EURO 2024: diamo un'occhiata ai possibili marcatori ...