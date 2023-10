Ezio torna sui suoi passi | abbandonerà Amici 23? “Devo dare il posto ad un altro”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La puntata di23 di domenica 15 ottobre, è stata molto complicata per alcuni allievi che non hanno soddisfatto i prof con i compiti. E’ il caso diche si è ritrovato a fare alcune riflessioni importanti che, chissà, potrebbero portarlo a dover prendere una decisione importante. Ma vediamo che c0s’è stato raccontato durante il daytime appena andato in onda questo pomeriggio, lunedì 16 ottobre 2023.23,si lascia analle riflessioni, che cosa deciderà? Sicuramente è stato lo scarso risultato ricevuto dopo il compito a condizionare l’umore di. Purtroppo la sua esibizione è andata male, tanto da interrompere la performance perché non si ricordava le parole della canzone che stava intonando. Una voltato in casetta, il cantante si è ...