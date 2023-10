Ex Napoli | Fabian Ruiz cambia squadra a gennaio | la notizia favorisce la Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha lasciatonell’estate del 2022 dopo qualche frizione con la società dovuta al suo mancato rinnovo.è stata una delle poche note liete della gestione di Carlo Ancelotti al. Lo spagnolo, arrivato nell’estate del 2018, si è da subito ambientato in Serie A, mostrando doti tecniche indiscutibili. L’allora ex Betis, arrivò per sostituire Jorginho, seppur con caratteristiche e ruolo diverso, dopo una prima annata giocata ad alti livelli, sorsero i primi problemi nella gestione Gattuso, complice una poca inclinazione nello giocare in una mediana a 2. Solamente l’avvento di Spalletti, permise allo spagnolo di rinascere, ergendosi a colonna del primodell’attuale commissario tecnico dell’Italia, con cui mise a segno ben 7 goal in 32 ...