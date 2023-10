Euro2024 | Nazionale Di Lorenzo Pronti | siamo forti anche noi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Sarà una grande occasione per vedere che livello abbiamo raggiunto" FIRENZE - "Sarà una grande occasione per vedere che livello abbiamo raggiunto. Sarà una grande partita contro una grandemanoiuna squadra forte, abbiamo tutto per metterli in difficoltà". Giova