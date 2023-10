Euro 2024 | l’Austria è l’ottava qualificata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La nazionale austriaca si è ufficialmenteper glipeiche avranno luogo in Germania. I dettaglistacca ufficialmente il biglietto per. La nazionale guidata da Ralf Rangnick è infattidopo la vittoria sul campo dell’Azerbaigian di Gianni De Biasi. A decidere la partita, finita 1-0 è stato il gol di Marcel Sabitzer. Sarà la quarta partecipazione alla fase finale del torneo per la selezione, dopo quelle del 2008, 2016 e 2020. Di seguito la classifica. Belgio 16Austria 16Svezia 6Azerbaigian 4Estonia 1