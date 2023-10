Eucalipto | proprietà | benefici e oleolito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’è una pianta officinale sempreverde che può raggiungere i 20 metri di altezza, originari dell’Australia e diffusi alle nostre latitudini a partire dal IXX secolo. Può essere coltivato a terra in giardino o in vaso. Cresce rapidamente e presenta una corteccia grigia che nasconde un legno rossiccio. I rami sono estesi e le foglie sono opposte e tondeggianti. Quando l’albero è adulto, allora, contengono un olio essenziale molto profumato e aromatico. I fiori sono boccioli raggruppati tra loro da cui le api ricavano un miele balsamico utile contro le malattie da raffreddamento. È molto apprezzato in erboristica per le sue conclamateespettoranti, ma non solo. Scopriamo insieme ogni dettaglio.Le foglie diadulto sono ricche ...