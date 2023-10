Esplode auto con alla guida un finanziere | era una bomba | il video

Leggi su europa.today

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Aveva piazzato unasotto la macchina di unche poi è esplosa. Per questo, un cinquantenne di San Severo, in provincia di Foggia, è indagato per il tentato omicidio di un ufficiale superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e...