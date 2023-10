Esercitazione nucleare della Nato in Italia e Crazia | al via la “Steadfast Noon” con aerei da combattimento porta-testate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si svolgerà dal 17 al 26 ottobre l’militare“, letteralmente “mezzogiorno costante”, con cui l’Alleanza atlantica testa le proprie capacità di deterrenzacoinvolgendo a rotazione gli assetti militari degli Stati membri. La scorsa edizione ha coinvolto 14 paesi e fino a 60compresi i bombardieri a lungo raggio B-52. Quest’anno l’operazione avviene in coordinamento trae Croazia con passaggi nel Mediterraneo secondo quanto annunciato dal Segretario generale, Jens Stoltenberg la scorsa settimana in conferenza stampa a Bruxelles. Con la guerra in Ucraina ancora in corso e il nuovo fronte in Israele che preoccupa l’Occidente, ...