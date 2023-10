Errori incredibili | ma perché? | milanisti in estasi | la leggenda rossonera stronca Donnarumma

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un Festival dello Sport a Trento, chiuso domenica, che ha avuto la bellezza di ospitare cinque Palloni d'Oro. Ronaldinho, Baggio, Shevchenko, Rummenigge e Jean-Pierre Papin. L'exfrancese del Milan è intervenuto sabato e ha parlato della sua ex squadra. Ma tra i temi affrontati c'è anche Gianluigi, che abbandonò a parametro zero il club del Diavolo nell'estate 2021 per accasarsi al Paris Saint-Germain: “Gigio è uno dei portieri più forti in Europa, ma non soin certe partite fa degli. Soprattutto coi piedi”. Gigio difende Tonali e Zaniolo: “A loro sempre vicini” A Parigi, Gigio ha invece fatto discutere in più di una volta. Se sono arrivate grandi parate, sono arrivati anche tanti. Come quello coi piedi — riprendendo Papin — che ...