“Ente pubblico usato come cosa propria dal tesoriere della Lega” | le motivazioni della condanna di Alberto Di Rubba

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Di, il nuovodi Matteo Salvini è “attinto da plurime accuse, che sono indicative di una sistematica quanto spregiudicata condotta, certamcausa di diffuso allarme sociale proprio per le qualità dei suoi autori e per la fiducia di cui questi godono da parte di istituzioni politiche ed amministrative, peraltro, nonostante ciò, non risulta aver mai espresso resipiscenza”. Utilizzando “l’”. Questi i passaggi decisivi con cui il giudice Natalia Imarisio motiva laal commercialista leghista per peculato e false fatture. Due anni e sei mesi, questo il giudizio incassato alcune settimane fa. Che si ...