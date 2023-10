Empoli | Cancellieri sfida la Fiorentina | 'Non è una gara come le altre Vi dico chi ruberei ai viola'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'attaccante dell'Matteoè intervenuto in un'intervista al Corriere Fiorentino in vista del derby contro...

- Andreazzoli schiera ancora il 4 - 3 - 1 - 2 con Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi, siache Shpendi dalla panchina. Le probabili formazioni di Fiorentina -...

Cancellieri: "A Empoli si parla solo della partita contro la Fiorentina ... Labaro Viola

Empoli, Cancellieri jolly offensivo: "Alla Lazio ho fatto la prima punta, ma..." La Lazio Siamo Noi

Luca Cecconi, ex giocatore di Fiorentina ed Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.La pattuglia di Aurelio Andreazzoli è in debito di ossigeno con i suoi quattro punti in classifica che la relegano al terzultimo posto laddove si comincia a sprofondare. Il pareggio interno con ...