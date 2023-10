Emma torna ad Amici e fa una dedica a Maria VIDEO

Chiedete adBonino . Oggi l'America e l'Occidente vogliono che Israele incassi il colpo e ... E, come insegna Matrix , dalla Pillola Rossa non siindietro . Può avere effetti differenti su ...

Emma torna con Souvenir RaiNews

Torna Emma con un nuovo disco: "Souvenir" e la scintilla ritrovata Il Tirreno

Tra i nuovi titoli anche The Burning Girls su Paramount+, Neon su Netflix e il terzo capitolo di Upload su Amazon Prime Video ...Si vocifera che Emma Watson abbia intenzione di ritirarsi dalla recitazione, ma è l'attrice ad affrontare la questione in prima persona: ecco cosa spera per il suo futuro.