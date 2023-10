“Emilio | Pamy ed Ema | il vostro sorriso per sempre tra noi” Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti In un Centro pastorale gremito in ogni ordine di posto, con una toccante cerimonia è stata presentata l’Associazione fondata in ricordo di Pamela Mustone,D’Avella ed Emanuele Serafino, i tre giovani arianesi morti lo scorso 28 maggio dopo un incidente stradale con le moto. “Voglia di Sorrisi” e l’acronimo delle iniziali dei nomi delle tre vittime della strada, EPE, il nome di una Associazione cono scopo benefico e sociale per mantenere vivo il ricordo di tre ragazzi molto amati ad Ariano e nei paesi limitrofi, soprattutto a Melito, paese d’origine di Pamela, fidanzata died insieme gestori del bar “Voglia di Caffè” oltre che entrambi grandi amici di Emanuele, il ragazzo che era a bordo dell’altra moto coinvolta nell’incidente mortale di maggio. Cinque mesi che non ha spento il ricordo dei tre trentenni ma, ...