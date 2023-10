Emendamenti Manovra | Liris FdI a Notizie com | “In Commissione bilancio non presteremo il fianco a speculazioni e ostruzionismo”

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “La prima cartina tornasole di un Paese in salute è la tenuta dei conti pubblici, nonostante le contingenze sfavorevoli. L’atteggiamento di Giorgia Meloni è di responsabilità, prudenza e realismo”. In esclusiva a.com, il senatore Guido Quintinio, capogruppo di Fratelli d’Italia in, dopo l’approvazione in Cdm delladi: “Bisognava agire sulla base delle condizioni geopolitiche e delle congiunture socio-economiche in cui ci troviamo, ma anche sulla base dei conti pubblici italiani, la situazione economico-finanziaria e le esigenze che abbiamo a disposizione, il caro energia, il patto di stabilità, il rapporto deficit-Pil da mantenere, il Pnrr, ora le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Ci saranno poi le difficoltà quotidiane che ...