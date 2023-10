(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un amore infernale. Forse sarebbe meglio dire ossessione. Perché quello che c’ètra Lizun uragano distruttivo. Che come Attila non ha lasciato nulla dopo il suo passaggio. È appena arrivata in Gran Bretagna una nuova biografia sui due divi. Scritta da Roger Lewis. Non nuovo a questo genere letterario. Ci ha messo quasi 13 anni per vedere la luce Erotic Vagrancy: Everything aboutand. Il racconto di una(e di un’epoca) fatta di eccessi ed estremismi. E tanto, tanto sesso. Uno scontro tra mondi lontanissimi. Il Galles del Sud e la cara vecchia ...

Nel 1950 il regista si dedica ad una commedia di grandissimo successo, Il padre della sposa con Spencer Tracy ed, seguito nel '51 da Papà diventa nonno, che fa il bis di incassi al ...

Elizabeth Taylor, Richard Burton: amore e perfidia AMICA - La rivista moda donna

'You're much too fat... but you DO have a pretty face': First words Richard Burton spoke to Elizabeth Taylor o Daily Mail

Elizabeth Taylor e Richard Burton sono stati una coppia leggendaria. Ma il loro legame è stato tumultuoso, violento e passionale. Un libro lo racconta in ogni dettaglio ...Il suo The Eras Tour ha appena registrato l’incasso più alto di sempre per il primo weekend di un film concerto, ma sul fatto che Taylor Swift potesse diventare un fenomeno alla Barbie anche nei cinem ...