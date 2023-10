Elisoccorso in azione sulle montagne bergamasche | 2 in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nembro. Domenica di lavoro per la stdel Soccorso alpino della Media Valle Seriana, allertata intorno a mezzogiorno per un intervento nel comune di Nembro, nella frLonno, sul sentiero che prosegue dopo il cimitero, per una donna di 49 anni che, cadendo da un muretto, si è procurata un trauma distorsivo di caviglia. Raggiunta dai tecnici è stata valutata, messa in sicurezza e accompagnata all’ambulanza in collaborcon i Vigili del fuoco. Poco dopo le 13, la centrale ha allertato di nuovo la StMedia Valle Seriana per un intervento alla parete di arrampicata di Fontanei, a Gandino, sul sentiero che conduce al Monte Corno, per un uomo di circa 30 anni caduto durante i primi passi di un tiro di corda che ha riportato la sospetta frattura a una caviglia. Raggiunto da sei tecnici del Soccorso Alpino, ...